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03:25 (мск), источник: Вести Приморье

Прокуратура проверит информацию о замерзающих жителях п. Рудный

Прокуратурой Приморья организована проверка по факту несоблюдения температурного режима в квартирах жителей п. Рудный Кавалеровского района, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Органами прокуратуры края организована проверка по сообщениям средств массовой информации о ненадлежащем отоплении квартир жителей п. Рудный Кавалеровского района.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям (бездействию) управляющей компании, обслуживающей соответствующий многоквартирный дом, а также органов местного самоуправления и теплоснабжающей организации по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм и правил к температурному режиму в жилых помещениях.

При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, направленных на восстановление жилищных прав граждан в максимально короткие сроки.

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