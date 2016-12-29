Прокуратура проверит информацию о замерзающих жителях п. Рудный

Органами прокуратуры края организована проверка по сообщениям средств массовой информации о ненадлежащем отоплении квартир жителей п. Рудный Кавалеровского района.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям (бездействию) управляющей компании, обслуживающей соответствующий многоквартирный дом, а также органов местного самоуправления и теплоснабжающей организации по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм и правил к температурному режиму в жилых помещениях.

При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, направленных на восстановление жилищных прав граждан в максимально короткие сроки.