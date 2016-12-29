Мошенник из Приморья получил условный срок за хищение денег через «Мобильный банк»

Как установлено в судебном заседании, фигурант использовал сведения, полученные на интернет-сайте, контентным содержанием которого являлась информация и программное обеспечение, направленные на сбор, получение, модификацию и блокирование информации.

Там он нашел объявление о продаже доступа к административной программе, позволявшей автоматически обнаруживать мобильные устройства (мобильные телефоны, планшетные компьютеры), путем удаленного доступа подсоединяться и управлять функциями данных устройств, и т. ч. проверять баланс счета банковской карты, отправлять СМС-сообщения с указанных устройств (без ведома владельца сим-карты).

В 2015 году он приобрел у неустановленного следствием лица указанную панель (программное обеспечение), которую в дальнейшем использовал для хищения денежных средств у граждан.

В период с октября по ноябрь 2015 года ему удалось получить информационный доступ к 14 мобильным устройствам, принадлежащим жителям разных регионов России. После этого, он создавал условия блокирования на некоторое время входящих и исходящих СМС-сообщений, что влекло ограничение доступа собственников к своим телефонам и находящейся в них информации.

Затем, путем использования подключенной к карте услуги «Мобильный банк» злоумышленник отправлял СМС-сообщения на номер автоматизированного сервиса денежных переводов, в которых указывал сумму перевода (каждый раз размер перевода составлял по 7,9 тыс. рублей).

В результате незаконного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки и передачи компьютерной информации, непосредственно в автоматизированный сервис денежных переводов по СМС, фигурант незаконно активировал автоматическую систему, осуществившую финансовую транзакцию по списанию денежных средств со счетов 14 потерпевших, похитив в общей сложности свыше 110 тыс. рублей.

Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, суд назначил ему за содеянное (с учетом рассмотрения дела в особом порядке, признания вины) 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Также судом удовлетворены исковые требования потерпевших о взыскании с подсудимого материального ущерба, причинённого преступлением.

Приговор в настоящее время в законную силу не вступил.