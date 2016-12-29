В Иркутске осуждена ангарчанка, выбросившая младенца в выгребную яму

В Иркутске за покушение на убийство новорожденного осудили 30-летнюю ангарчанку, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Преступление произошло 12 июня текущего года в областном центре. Как установлено в суде, приёмщица вагонов на станции Горка во время своей рабочей смены преждевременно родила ребенка и выбросила его в выгребную яму неподалёку от места работы. Младенец выжил благодаря одному из работников железной дороги, который вовремя обнаружил его. Новорожденному была оказана своевременная медпомощь.

Ранее выяснилось, что ангарчанка не хотела иметь третьего ребенка и до родов пыталась сделать аборт.