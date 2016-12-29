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05:17 (мск), источник: Мослента

Человек выжил после падения с седьмого этажа на западе Москвы

Пострадавший с травмами госпитализирован.

Источник: РИА "Новости"

На западе столицы человек выжил после падения с седьмого этажа, сообщил агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах столицы.

По его словам, инцидент произошел в доме 4, корпус 1 по Озерной улице.

Пострадавший с травмами госпитализирован в медицинское учреждение.

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