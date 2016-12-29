Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия поставила мировой рекорд падения цен на жилье
От новогоднего переедания можно умереть
Политик из РФ заявил об отсутствии жалости к гибели Ту-154
В Одессе вывесили оскорбительные плакаты с лозунгами о Ту-154
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Теракт на рождественской ярмарке: хронология событий Die Welt: исполнитель теракта в Берлине все еще на свободе и вооружен
Ирина Терещенко: «Мамы боятся АКДС и БЦЖ»
Ксения Бородина рассказала о слежке за няней
Россия поставила мировой рекорд падения цен на жилье
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Перед падением Ту-154 сделал маневр на скорости 500 км/час – СМИ
Найден мертвым еще один российский дипломат – СМИ
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
Психологи рассказали, как пережить новогодние ссоры
Беременных просят не пользоваться косметикой
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
8«Большой мир льда и снега»
23Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
20Россия готовится к Новому году
06:31 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Водитель «Лэнд Крузера» погиб с ДТП с «ГАЗелью» на трассе под Новосибирском

По предварительным данным, водитель внедорожника выехал на встречную полосу, рассказали в МВД.

Источник: Вести - Новосибирск

Водитель «Лэнд Крузера» погиб с ДТП с «ГАЗелью» на трассе под Новосибирском, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Все произошло днем 28 декабря на трассе «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий».

61-летний водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер 200» ехал из Новосибирска и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с «Газелью».

Водителя зажало в салоне, его извлекали сотрудники ГИБДД. В машине «Скорой помощи» мужчина скончался.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Несколько видов картошки были на новогодних столах новосибирцев в начале 20 века
Трамп ответил на призывы ввести новые санкции против РФ
Россия, Турция и Иран планируют разделить Сирию на зоны влияния
Путин счел 2016 год сложнее 2015-го
Крушение Ту-154, день 4-й: круг причин сузился
СМИ: Две российские биатлонистки отстранены от соревнований
Умерла мать скончавшейся накануне актрисы Кэрри Фишер
Шестая часть россиян дышит недопустимо грязным воздухом
Спорт
Российские звёзды на МЧМ. От Овечкина до Кузнецова Овечкин, Кузнецов, Малкин, Тарасенко, Панарин. Как выглядели нынешние российские хоккейные звёзды, выступавшие на МЧМ?
Авто
Новые маршрутки «Газель»: продажи стартовали Группа ГАЗ начала общероссийские продажи цельнометаллических микроавтобусов «Газель-Next»
Hi-Tech
Создана первая в мире «бумажная батарейка» Ученые разработали и представили революционное изобретение в сфере источников питания. Новая батарейка работает на метаболизме бактерий
Кино
Козловский, Ходченкова, Собчак и Виторган на премьере «Викинга» Специальный закрытый показ одного из самых громких российских проектов этого года состоялся при участии звезд и руководства «Первого канала»
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
По всей стране стартовали акции для покупателей жилья
Ипотеку в России стали выдавать на больший срок
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Ирина Терещенко: «Мамы боятся АКДС и БЦЖ» Прививать или не прививать — вот в чем вопрос/ А если прививать, то от чего? Перед нашими мамами и бабушками такая дилемма не стояла. В советские времена всем детям делали одни и те же прививки.
Попмеханика
Восковая депиляция в видеосъёмке 28 тысяч кадров в секунду
10 последствий вымирания пчёл
Разрушенный землетрясением старинный город, снятый дроном
Яд кораллового полоза вызывает мучительную смерть
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь