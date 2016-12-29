Водитель «Лэнд Крузера» погиб с ДТП с «ГАЗелью» на трассе под Новосибирском
По предварительным данным, водитель внедорожника выехал на встречную полосу, рассказали в МВД.
По предварительным данным, водитель внедорожника выехал на встречную полосу, рассказали в МВД.
Водитель «Лэнд Крузера» погиб с ДТП с «ГАЗелью» на трассе под Новосибирском, об этом сообщает
Все произошло днем 28 декабря на трассе «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий».
61-летний водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер 200» ехал из Новосибирска и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с «Газелью».
Водителя зажало в салоне, его извлекали сотрудники ГИБДД. В машине «Скорой помощи» мужчина скончался.
По факту ДТП проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.