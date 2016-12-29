Водитель «Лэнд Крузера» погиб с ДТП с «ГАЗелью» на трассе под Новосибирском, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Все произошло днем 28 декабря на трассе «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий».

61-летний водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер 200» ехал из Новосибирска и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с «Газелью».

Водителя зажало в салоне, его извлекали сотрудники ГИБДД. В машине «Скорой помощи» мужчина скончался.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.