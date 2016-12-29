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06:45 (мск), источник: Вести Приморье

Приморские спасатели вернулись из поселка Светлая

В течение почти двух недель спасатели занимались восстановительными работами и наведением порядка в посёлке. Разобрано и вывезено более 20 разрушенных тайфуном деревянных сооружений и завалов. Всего вывезено 166 самосвалов мусора.

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники Приморской краевой поисково-спасательной службы, которые были направлены в поселок Светлая Тернейского района для оказания помощи местному населению и коммунальным службам в восстановлении инфраструктуры после тайфуна «Лайонрок», вернулись во Владивосток.

В течение почти двух недель спасатели занимались восстановительными работами и наведением порядка в посёлке.

«Разобрано и вывезено более 20 разрушенных тайфуном деревянных сооружений и завалов. Всего вывезено 166 самосвалов мусора», — сообщил директор краевого учреждения по делам ГО и ЧС Юрий Журавель.

От также отметил, что работы осложнялись тем, что приходилось прокладывать дороги для проезда техники к завалам, а затем и к местам складирования мусора. Помимо этого, спасателями отсыпано почти пять километров поселковой дороги после снегопада.

Сотрудниками поисково-спасательной службы также установлен сруб из бревен над расконсервированной водяной скважиной посёлка и отремонтирован электрощит в местной школе.

Кроме того, спасатели наладили работу пункта длительного размещения, который снова развернут здесь по поручению Губернатора Приморья.

«В здании пункта частично заменена электропроводка и восстановлено электроснабжение, отремонтирован электронасос и налажена подача воды, возобновлено водяное отопление», — рассказал Юрий Журавель.

Также для котельной пункта собрано, перевезено и распилено около 40 кубометров дров.

Отметим, за время работы спасателей в Светлой ими проведено и две успешные спасательные операции. Так, они приняли участие в поисках заблудившегося в лесу охотника и спасении экипажа рыболовного судна МРС-150, сорванного с якоря и выброшенного на мель в порту Светлая.

«Выполнив первоочередные работы, спасатели вернулись домой, но уже в первых числах января они вновь отправятся в Светлую и продолжат восстановительные работы», — сообщил Юрий Журавель.

Отметим, это уже не первая командировка приморских спасателей в Тернейский район Приморья, который сильно пострадал от тайфуна «Лайонрок». В октябре этого года сотрудники поисково-спасательной службы совместно с пожарными Тернейского района и Дальнегорского городского округа уже оказывали помощь населению поселка, занимаясь заготовкой дров, очисткой от мусора и ремонтом дворовых хозяйств.

Напомним, Губернатор Приморья Владимир Миклушевский остался недоволен работой местной администрации по восстановительным работам в поселке Светлая Тернейского района после ЧС, в ходе рабочей поездки 7 декабря. Глава региона отметил целый ряд недоработок, отдельно Владимир Миклушевский остановился на вопросе вывоза мусора с территории и дал поручение вернуть в поселок бригаду спасателей для помощи жителям в наведении порядка на местности. А также оказать содействие местному населению в ремонте домов.

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