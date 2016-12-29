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07:10 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

17,6 тысячи литров «Боярышника» изъяли на железнодорожной станции в Братске

Груз был отправлен из Ростова-на-Дону.

Источник: IrkutskMedia.ru

Сотрудники полиции на станции ВСЖД в Братске в ходе осмотра металлического контейнера обнаружили и изъяли спиртосодержащую жидкость «Боярышник» объемом 17,6 тысячи литров на сумму 3,5 млн рублей (22 тысяч бутылок по 100 мл и 61,8 тысячи бутылок по 250 мл). В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что груз отправлен из Ростова-на-Дону. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе мэрии Братска.

Изъятая спиртосодержащая жидкость передана на временное хранение.

«Проводится расследование», — отметили в ведомстве.

Напомним, Минздрав Приангарья вчера, 28 декабря, подкорректировал число погибших от отравления суррогатным алкоголем, средством «Боярышник» и водкой, в Иркутске. По последним данным, от отравления метанолом в период с 17 по 28 декабря погибло 74 человека. В больницах областного центра сейчас находится 11 человек, состояние одного пациента остается крайне тяжелым.

Тем временем пятым следственным управлением ГСУ СК России с дислокацией в городе Новосибирске продолжается расследование по уголовному делу о гибели людей в Иркутске после употребления спиртосодержащего средства (ч. 3 ст. 238 УК РФ — производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

«В настоящее время по делу задержаны 22 человека. В отношении семи из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении 10 — в виде домашнего ареста, еще четверо находятся под подпиской о невыезде. Кроме того, срок задержания одного из фигурантов продлен на 72 часа и решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Ранее задержанный заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаил Лужнов по состоянию здоровья помещен в больницу», — отметил представитель пятого СУ ГСУ СК России.

Во вторник, 27 декабря, семи лицам были предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В рамках расследования проведено 154 осмотра, в качестве свидетелей допрошено более 215-ти человек, в том числе 98 потерпевших и их представителей. Проведено 18 обысков в местах реализации спиртосодержащей продукции, назначено более 120-ти экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

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