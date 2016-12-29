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06:30 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области 29-летний сельчанин покалечил 53-летнего

Мужчину с множественными травмами доставили в местную больницу.

В полицию Павлоградского района позвонили сотрудники медучреждения. Врачи сообщили: к ним доставили 53-летнего жителя села Южное с множественными травмами.

Как сообщает УМВД по Омской области, подозреваемый уже задержан. Им оказался 29-летний односельчанин пациента. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

По какой причине молодой человек проявил агрессию и в каком состоянии сейчас находится потерпевший, полиция не уточняет.

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