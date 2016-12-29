В Омской области 29-летний сельчанин покалечил 53-летнего
Мужчину с множественными травмами доставили в местную больницу.
Мужчину с множественными травмами доставили в местную больницу.
В полицию Павлоградского района позвонили сотрудники медучреждения. Врачи сообщили: к ним доставили 53-летнего жителя села Южное с множественными травмами.
Как сообщает УМВД по Омской области, подозреваемый уже задержан. Им оказался 29-летний односельчанин пациента. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
По какой причине молодой человек проявил агрессию и в каком состоянии сейчас находится потерпевший, полиция не уточняет.