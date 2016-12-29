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06:01 (мск), источник: ДЕЙТА

Военный автобус загорелся во Владивостоке

Автобус загорелся на одной из улиц Владивостока, сообщает ИА «Дейта». Помимо пожарных автомобиль тушили все неравнодушные жители города.

Как сообщили ИА «Дейта» в ГУ МЧС по Приморскому краю, сигнал о возгорании поступил сегодня в 10:27. В 11:33 пожарные прибыли на место происшествия. На улице Калинина 43 горел военный автобус марки ПАЗ.

Полностью справиться с огнем удалось в 10:51. Общая площадь возгорания составила 4 кв. м. На месте инцидента работали 6 человек и 1 единица техники.

Причины пожара выясняются.

По словам очевидцев, до приезда спасателей, в тушении пожара принимали участие неравнодушные жители Владивостока, которые закидывали огонь снегом. В стороне не остались и автомобилисты. Они помогали огнетушителями.

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