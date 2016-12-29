Военный автобус загорелся во Владивостоке
Автобус загорелся на одной из улиц Владивостока, сообщает ИА «Дейта». Помимо пожарных автомобиль тушили все неравнодушные жители города.
Автобус загорелся на одной из улиц Владивостока, сообщает ИА «Дейта». Помимо пожарных автомобиль тушили все неравнодушные жители города.
Как сообщили ИА «Дейта» в ГУ МЧС по Приморскому краю, сигнал о возгорании поступил сегодня в 10:27. В 11:33 пожарные прибыли на место происшествия. На улице Калинина 43 горел военный автобус марки ПАЗ.
Полностью справиться с огнем удалось в 10:51. Общая площадь возгорания составила 4 кв. м. На месте инцидента работали 6 человек и 1 единица техники.
Причины пожара выясняются.
По словам очевидцев, до приезда спасателей, в тушении пожара принимали участие неравнодушные жители Владивостока, которые закидывали огонь снегом. В стороне не остались и автомобилисты. Они помогали огнетушителями.