Итальянки замерзли ради селфи на Обском море

Приключения итальянок в России закончилось переохлаждением и обращением в МАСС. Женщины рассказали спасателям, что делали селфи на фоне Обского водохранилища, однако -8 на градуснике показались для них слишком экстремальным приключением.

— 28 декабря в 15.20 в один из отрядов МАСС, который находится на берегу ОВХ, за помощью обратились люди с переохлаждением. Пострадавшими оказались туристы из Италии, прибывшие в наш город. Умеренно морозная погода на улице оказалось невыносима для туристов. Переохлаждение наступило из-за отсутствия теплых вещей по причине погони за прекрасным, — пояснил начальник спасательного ведомства Дмитрий Фокин.

Компания итальянок состояла из четырех женщин. Самой старшей было 48 лет, остальным — 40, 26 и 24. Продрогшим туристкам предложили горячее питье и теплое помещение, где они смогли дождаться такси.