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06:30 (мск), источник: VN.RU

Итальянки замерзли ради селфи на Обском море

Наслаждение красотами Обского моря довело итальянских туристок до переохлаждения в Новосибирске. Женщины обратились в отряд МАСС за помощью, пояснив, что они так увлеклись селфи, что сильно замерзли. Им дали горячее питье и вызвали такси.

Приключения итальянок в России закончилось переохлаждением и обращением в МАСС. Женщины рассказали спасателям, что делали селфи на фоне Обского водохранилища, однако -8 на градуснике показались для них слишком экстремальным приключением.

— 28 декабря в 15.20 в один из отрядов МАСС, который находится на берегу ОВХ, за помощью обратились люди с переохлаждением. Пострадавшими оказались туристы из Италии, прибывшие в наш город. Умеренно морозная погода на улице оказалось невыносима для туристов. Переохлаждение наступило из-за отсутствия теплых вещей по причине погони за прекрасным, — пояснил начальник спасательного ведомства Дмитрий Фокин.

Компания итальянок состояла из четырех женщин. Самой старшей было 48 лет, остальным — 40, 26 и 24. Продрогшим туристкам предложили горячее питье и теплое помещение, где они смогли дождаться такси.

Напомним, несколько дней назад в регионе стояли сильные морозы, в ночные часы в отдельных районах доходило до -45 градусов. В эти дни едва не погибла от обморожения пожилая женщина, которая заблудилась под Коммунальным мостом. На детской площадке нашли тело молодого парня, предположительно, он не смог дойти до дома и обморозился насмерть.

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