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07:03 (мск), источник: Губерния онлайн

Жители Большого Уссурийского острова под Хабаровском остались без хлеба на Новый год

В поселке Уссурийском закрылся единственный магазин — теперь за продуктами люди ходят через Амур.

Источник: Губерния онлайн

Жители поселка на Большом Уссурийском острове под Хабаровском остались без продуктового магазина: он закрылся с окончанием навигационного периода на Амуре. Как рассказала корреспонденту портала «Губерния» местная жительница Любовь Суслова, теперь за продуктами люди вынуждены отправляться в город через реку — при том, что официальная ледовая переправа открыта не была.

Проблемы у жителей поселка Уссурийского начались еще в 2013 году из-за наводнения, во время которого большая часть домов ушла под воду. В 2014 году местных жителей лишили отопления и энергоснабжения. Власти Хабаровска решили, что содержание удаленного района города слишком дорого обходится бюджету.

«Поселок Уссурийский — городская черта, так называемая Чумка. После затопления 2013 года мы высушили свои дома, ремонты сделали и продолжили жить, а в 14-м нам отключили отопление, свет и прислали рабочих ломать крыши домов, — вспоминает Любовь Суслова. — Потом нам не открыли ледовой дороги, а в 15-м начали громить дома, вместе с вещами людей, которые не смогли их вывезти. Все поломали, разрушили, пустили под бульдозер 11 домов. Только я свой дом не дала громить. Сейчас люди, оставшиеся жители, брошены. Никакой медпомощи нет, фельдшера мы последний раз видели в момент наводнения. А теперь и магазин закрылся, потому что дороги нет».

После наводнения магазин работал какое-то время даже при отсутствии ледовой переправы — в прошлом году предприниматели завозили продукты на остров под покровом ночи, чтобы избежать штрафов от ГИБДД. Но в 2016-м владельцы торговой точки заявили, что больше не будут рисковать во время ночных рейсов, и прекратили торговлю с момента закрытия навигации.

«Теперь мы сидим даже без хлеба. Ближайший магазин находится в Прибрежном микрорайоне. Я вот сегодня в городе, пришла на день рождения к внучке — обратно пойду с рюкзаком, наберу полный рюкзак продуктов. Главное — хлеб: мы берем по пять булок, морозим, потом размораживаем и на этом живем. Друг с другом делимся», — добавила собеседница.

По словам Любови Сусловой, сейчас в поселке живет 52 человека — одни остались на острове по собственному желанию, другие не смогли доказать свое право на новое жилье.

«Мы поселение, мы люди живые, почему нас бросили? Путин сказал, что человек — самое главное добро в государстве, почему нас бросили? — говорит Любовь Суслова. — Дорог нам делать не будут, суд вчера прошел. А значит, нам ничего завозить не будут, и сами мы не завезем».

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