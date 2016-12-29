Жителя Приангарья осудят за дачу взятки полицейскому в размере 50 тысяч рублей
Уголовное дело направили в суд.
Уголовное дело направили в суд.
Прокуратура Чунского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по факту дачи взятки инспектору ДПС в размере 50 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Чунский районный суд для рассмотрения по существу. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Установлено, что в ночь с 31 августа на 1 сентября 2016 года инспектором ДПС был остановлен автомобиль, груженный древесиной, на которую отсутствовали документы, подтверждающие ее законность, транспортное средство было помещено на
«Сотрудник полиции сообщил ему, что автомобиль будет возвращен при условии предоставления соответствующих документов, подтверждающих законность транспортируемой древесины», — отметили в ведомстве.
Однако гражданин Г. вновь встретился с сотрудником полиции и в салоне служебного автомобиля передал ему взятку в указанном размере. После совершения заведомо незаконных действий он был задержан правоохранителями.