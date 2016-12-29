Жителя Приангарья осудят за дачу взятки полицейскому в размере 50 тысяч рублей

Прокуратура Чунского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по факту дачи взятки инспектору ДПС в размере 50 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Чунский районный суд для рассмотрения по существу. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе прокуратуры Приангарья.

Установлено, что в ночь с 31 августа на 1 сентября 2016 года инспектором ДПС был остановлен автомобиль, груженный древесиной, на которую отсутствовали документы, подтверждающие ее законность, транспортное средство было помещено на арест-площадку. На следующий день к оперуполномоченному группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Чунскому району обратился гражданин Г. с предложением за 50 тысяч рублей совершить заведомо незаконное действие — возвратить ему автомобиль.

«Сотрудник полиции сообщил ему, что автомобиль будет возвращен при условии предоставления соответствующих документов, подтверждающих законность транспортируемой древесины», — отметили в ведомстве.

Однако гражданин Г. вновь встретился с сотрудником полиции и в салоне служебного автомобиля передал ему взятку в указанном размере. После совершения заведомо незаконных действий он был задержан правоохранителями.