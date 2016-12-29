Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
От новогоднего переедания можно умереть
Актер продал своего «Серебряного медведя» из-за нищеты
Ксения Бородина рассказала о слежке за няней
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Теракт на рождественской ярмарке: хронология событий Die Welt: исполнитель теракта в Берлине все еще на свободе и вооружен
Будущие звезды и молодожены: истории погибших в Сочи артистов
Летчик-испытатель о причинах крушения Ту-154
Квартиры будут падать в цене еще несколько лет
Сочи станет китайским курортом
Найден мертвым еще один российский дипломат – СМИ
«Месть Москве»: СМИ Британии о катастрофе Ту-154
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
Жизнь наизнанку: вылечить рак четвертой стадии
От новогоднего переедания можно умереть
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
9Cкончалась Кэрри Фишер
8«Большой мир льда и снега»
10Общероссийская елка в Кремле
14События недели в фотографиях
06:59 (мск), источник: AmurMedia.ru

Хабаровские живодерки не выйдут из СИЗО в новогодние дни

За решеткой они останутся практически до конца зимы.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 29 декабря, AmurMedia.

Хабаровчанкам, «прославившимся» жестокими убийствами животных и обвиняемых также в совершении преступлений против человека, продлили срок пребывания в СИЗО. По решению суда Алина О. и Алена С. пробудут под стражей по 19 февраля, сообщили корр. ИА AmurMedia в Центральном районном суде Хабаровска.

— Вчера, 28 декабря, прошло заседание суда, на котором обеим хабаровчанкам продлили срок содержания под стражей по 19 февраля. Ходатайство о продлении подавали следственные органы, — сообщили в Центральном районном суде Хабаровска.

Напомним, двух хабаровчанок, Алину О. и Алену С., обвиняют в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой), ч.1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), ч.1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды).

Однако «всенародную» славу они получили после ряда жестоких убийств животных, которые сами запечатлели на многочисленных фотографиях и на видео. После того, как эти страшные факты стали известны, в следственные органы посыпались заявления от граждан с просьбой возбудить уголовные дела по другим основаниям. В частности, обращались кураторы погибших животных, так что не исключено, что «послужной» список хабаровчанок может вырасти.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Немного укороченные каникулы ожидают хабаровчан на Новый год
Трамп ответил на призывы ввести новые санкции против РФ
Россия, Турция и Иран планируют разделить Сирию на зоны влияния
Основные фрагменты разбившегося Ту-154 подняты на поверхность
Путин счел 2016 год сложнее 2015-го
СМИ: Две российские биатлонистки отстранены от соревнований
Умерла мать скончавшейся накануне актрисы Кэрри Фишер
Энергетики намерены обесточить космодром Восточный из-за долга
Спорт
Российские звёзды на МЧМ. От Овечкина до Кузнецова Овечкин, Кузнецов, Малкин, Тарасенко, Панарин. Как выглядели нынешние российские хоккейные звёзды, выступавшие на МЧМ?
Авто
Новые маршрутки «Газель»: продажи стартовали Группа ГАЗ начала общероссийские продажи цельнометаллических микроавтобусов «Газель-Next»
Hi-Tech
Тепловизор показал, как греются современные флагманы Эксперты сравнили уровень нагрева смартфонов, которые находятся на зарядке и при этом ими продолжают пользоваться. Какое из топовых устройств оказалось самым горячим?
Кино
Козловский, Ходченкова, Собчак и Виторган на премьере «Викинга» Специальный закрытый показ одного из самых громких российских проектов этого года состоялся при участии звезд и руководства «Первого канала»
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
По всей стране стартовали акции для покупателей жилья
Застройщики не успевают сдавать объекты в срок
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Ирина Терещенко: «Мамы боятся АКДС и БЦЖ» Прививать или не прививать — вот в чем вопрос/ А если прививать, то от чего? Перед нашими мамами и бабушками такая дилемма не стояла. В советские времена всем детям делали одни и те же прививки.
Попмеханика
Терраформирование Марса: насколько это реально
3 замечательных истории об автогонщиках и полицейских
Что нужно делать с автомобилем зимой
8 водомётных машин: полиция всех стран мира
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь