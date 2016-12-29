Хабаровские живодерки не выйдут из СИЗО в новогодние дни

Хабаровск, 29 декабря, AmurMedia.

Хабаровчанкам, «прославившимся» жестокими убийствами животных и обвиняемых также в совершении преступлений против человека, продлили срок пребывания в СИЗО. По решению суда Алина О. и Алена С. пробудут под стражей по 19 февраля, сообщили корр. ИА AmurMedia в Центральном районном суде Хабаровска.

— Вчера, 28 декабря, прошло заседание суда, на котором обеим хабаровчанкам продлили срок содержания под стражей по 19 февраля. Ходатайство о продлении подавали следственные органы, — сообщили в Центральном районном суде Хабаровска.

Напомним, двух хабаровчанок, Алину О. и Алену С., обвиняют в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой), ч.1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), ч.1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды).

Однако «всенародную» славу они получили после ряда жестоких убийств животных, которые сами запечатлели на многочисленных фотографиях и на видео. После того, как эти страшные факты стали известны, в следственные органы посыпались заявления от граждан с просьбой возбудить уголовные дела по другим основаниям. В частности, обращались кураторы погибших животных, так что не исключено, что «послужной» список хабаровчанок может вырасти.