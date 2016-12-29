Водитель «Ниссана» сбил маму с ребенком на пешеходном переходе в Академгородке, об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Инцидент произошел 28 декабря на проспекте Лаврентьева. Водитель «Ниссана» ехал со стороны Морского проспекта и на пешеходном переходе сбил маму с ребенком. Женщина и шестилетний мальчик получили различные травмы и были доставлены в больницу.

«Согласно объяснениям водителя, он двигался в левом ряду со скоростью около 40−50 км/час. Неожиданно справа по ходу движения из-за движущего справа автомобиля вышли пешеходы. Водитель применил экстренное торможение, однако наезда избежать не сумел», — рассказали в ГИБДД.

Причины и обстоятельства аварии выясняются.