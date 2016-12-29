Под Омском водитель ЗИЛа спровоцировал аварию со смертельным исходом
Вчера, около 14:45 часов в дежурную часть ОМВД России по Омскому району поступила информация о ДТП на автодороге
Вчера, около 14:45 часов в дежурную часть ОМВД России по Омскому району поступила информация о ДТП на автодороге
На место происшествия незамедлительно выехала
Предварительно установлено, что 31-летний водитель автомобиля ЗИЛ выезжал с прилегающей к автодороге
В результате ДТП водитель ВАЗа 1953 г. р. скончался до приезда скорой помощи, а его пассажирка доставлена в медицинское учреждение.
Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.