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06:40 (мск), источник: СуперОмск

Под Омском водитель ЗИЛа спровоцировал аварию со смертельным исходом

Вчера, около 14:45 часов в дежурную часть ОМВД России по Омскому району поступила информация о ДТП на автодороге Омск-Русская Поляна.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, вызвана бригада скорой помощи.

Предварительно установлено, что 31-летний водитель автомобиля ЗИЛ выезжал с прилегающей к автодороге Омск-Русская Поляна территории в районе 25 километра. Он не предоставил преимущество в движении автомобилю «ВАЗ-212140» и врезался в него.

В результате ДТП водитель ВАЗа 1953 г. р. скончался до приезда скорой помощи, а его пассажирка доставлена в медицинское учреждение.

Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.

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