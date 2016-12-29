Под Омском водитель ЗИЛа спровоцировал аварию со смертельным исходом

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, вызвана бригада скорой помощи.

Предварительно установлено, что 31-летний водитель автомобиля ЗИЛ выезжал с прилегающей к автодороге Омск-Русская Поляна территории в районе 25 километра. Он не предоставил преимущество в движении автомобилю «ВАЗ-212140» и врезался в него.

В результате ДТП водитель ВАЗа 1953 г. р. скончался до приезда скорой помощи, а его пассажирка доставлена в медицинское учреждение.

Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.