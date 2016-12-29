В Новосибирске случился большой потоп

В ночь с 28 на 29 декабря на перекрестке улиц Военная и Орджоникидзе прорвало канализационную трубу. Об этом сообщили в группе «Инцидент. Новосибирск».

Поток холодной воды был сильный. Позже русло реки свернуло налево и получило продолжение чуть ниже, в области гаражных комплексов. Очевидцы беспокоятся о том, что будет с дорогой, когда вода замерзнет и превратится в лёд.