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06:39 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске случился большой потоп

Возле ТЦ Аура ночью прорвало канализацию.

В ночь с 28 на 29 декабря на перекрестке улиц Военная и Орджоникидзе прорвало канализационную трубу. Об этом сообщили в группе «Инцидент. Новосибирск».

Поток холодной воды был сильный. Позже русло реки свернуло налево и получило продолжение чуть ниже, в области гаражных комплексов. Очевидцы беспокоятся о том, что будет с дорогой, когда вода замерзнет и превратится в лёд.

Утром проезд в этом месте был частично перекрыт, коммунальные работники пытаются исправить ситуацию.

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