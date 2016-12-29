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07:45 (мск), источник: АиФ Омск

Омские дети поиграли в «лошадку» со смертельным исходом

Как предполагают следователи СУ СКР по Омской области, со школьником произошел несчастный случай.

Омский школьник умер после игры в «лошадку», сообщает «Вечерний Омск». В Павлоградском районе 24 декабря родители обнаружили висящим в петле своего 9-летнего сына.

По словам Ларисы Болдиновой, старшего помощника руководителя СУ СКР по Омской области, вероятно, это был несчастный случай. Мальчик с младшим братом играл в «лошадку», и на шее у него была уздечка. Вероятно, школьник поскользнулся и упал, а петля на его шее затянулась. Когда из соседней комнаты прибежали родители, ребёнок был уже мертв.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

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