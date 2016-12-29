Омские дети поиграли в «лошадку» со смертельным исходом
Как предполагают следователи СУ СКР по Омской области, со школьником произошел несчастный случай.
Как предполагают следователи СУ СКР по Омской области, со школьником произошел несчастный случай.
Омский школьник умер после игры в «лошадку», сообщает «Вечерний Омск». В Павлоградском районе 24 декабря родители обнаружили висящим в петле своего 9-летнего сына.
По словам Ларисы Болдиновой, старшего помощника руководителя СУ СКР по Омской области, вероятно, это был несчастный случай. Мальчик с младшим братом играл в «лошадку», и на шее у него была уздечка. Вероятно, школьник поскользнулся и упал, а петля на его шее затянулась. Когда из соседней комнаты прибежали родители, ребёнок был уже мертв.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».