Омские дети поиграли в «лошадку» со смертельным исходом

Омский школьник умер после игры в «лошадку», сообщает «Вечерний Омск». В Павлоградском районе 24 декабря родители обнаружили висящим в петле своего 9-летнего сына.

По словам Ларисы Болдиновой, старшего помощника руководителя СУ СКР по Омской области, вероятно, это был несчастный случай. Мальчик с младшим братом играл в «лошадку», и на шее у него была уздечка. Вероятно, школьник поскользнулся и упал, а петля на его шее затянулась. Когда из соседней комнаты прибежали родители, ребёнок был уже мертв.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».