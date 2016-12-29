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07:42 (мск), источник: dostup1.ru

Массовое ДТП в Миассе, есть пострадавший

В ГИБДД отмечают, что стаж управления транспортными средствами у участников аварии составляет от трех до девяти лет.

В Миассе (Челябинская область) минувшей ночью произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на официального представителя ГИБДД города Дарью Луневу.

По ее словам, авария произошла 29 декабря около половины первого у дома 65 по улице Тельмана.

«Водитель ВАЗ-2103 не выбрал безопасную скорость движения и дистанцию, совершил столкновение с остановившимся впереди Nissan March, под управлением 25-летнего местного жителя. Иномарка по инерции продвинулась вперед и врезалась в BMW, за рулем которого находился 25-летний мужчина. Последний автомобиль от удара выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-21100 под управлением водителя 1994 года рождения», — сообщили в полиции.

В результате ДТП в больницу с травмами был доставлен водитель BMW.

В ГИБДД отмечают, что стаж управления транспортными средствами у участников аварии составляет от трех до девяти лет — самый большой у виновника происшествия.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится административное расследование.

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