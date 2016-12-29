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09:45 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

На Кубани в Крымском районе на стоянке грузовиков сгорела фура

Краснодар, 29 декабря, KrasnodarMedia. В Краснодарском крае неподалеку от станицы Нижнебаканская Крымского района 27 декабря сгорел грузовой автомобиль.

Очевидцы происшествия засняли на видео охваченную пламенем кабину автомобиля. Жертв от возгорания нет. Пожар ликвидировали прибывшие спасатели, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Как оказалось, в пожаре пострадал большегрузный автомобиль МАЗ. Как видно на съемке, горящая кабина машины откинута, как это обычно делается при проведении ремонтных работ.

Автор видео паблик nvrsk_road в Instagram.

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