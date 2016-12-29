На Кубани в Крымском районе на стоянке грузовиков сгорела фура

Очевидцы происшествия засняли на видео охваченную пламенем кабину автомобиля. Жертв от возгорания нет. Пожар ликвидировали прибывшие спасатели, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Как оказалось, в пожаре пострадал большегрузный автомобиль МАЗ. Как видно на съемке, горящая кабина машины откинута, как это обычно делается при проведении ремонтных работ.

Автор видео паблик nvrsk_road в Instagram.