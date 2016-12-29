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07:55 (мск), источник: Губерния онлайн

Автобус загорелся прямо на ходу в Комсомольске-на-Амуре

Что именно послужило причиной возгорания, пока не известно.

В Комсомольске-на-Амуре на полном ходу загорелся автобус маршрута № 19, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.

Инцидент произошел сегодня, 29 декабря, около девяти утра. Автобус следовал по Аллее Труда. В районе перекрестка с проспектом Мира у транспортного средства загорелся моторный отсек. На место вызвали пожарных, возгорание ликвидировали.

По предварительным данным, пассажиров в салоне в момент происшествия не было.

Что именно послужило причиной возгорания, водитель не знает. От огня кроме мотора пострадал салон, также лопнуло заднее стекло и оплавился кузов.

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