Автобус загорелся прямо на ходу в Комсомольске-на-Амуре
Что именно послужило причиной возгорания, пока не известно.
Что именно послужило причиной возгорания, пока не известно.
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Инцидент произошел сегодня, 29 декабря, около девяти утра. Автобус следовал по Аллее Труда. В районе перекрестка с проспектом Мира у транспортного средства загорелся моторный отсек. На место вызвали пожарных, возгорание ликвидировали.
По предварительным данным, пассажиров в салоне в момент происшествия не было.
Что именно послужило причиной возгорания, водитель не знает. От огня кроме мотора пострадал салон, также лопнуло заднее стекло и оплавился кузов.