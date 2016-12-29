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07:29 (мск), источник: VN.RU

Трактор прошелся ковшом по Range Rover Sport

Водитель трактора не заметил Range Rover Sport и щедро прошелся ковшом по его левой части. Задняя дверь авто оказалась смята как бумага. Отметим, стоимость автомобиля этой марки начинается от 4 млн рублей.

Снегоуборочный трактор и люксовый внедорожник Range Rover Sport попали в ДТП на перекрестке Красина и Гоголя утром 29 декабря. Трактор прошелся ковшом по левому боку автомобиля, основательно зацепив заднюю дверь. Авария сильно затруднила движение по Красина в утренний час пик.

— Range Rover Sport двигался по улице Красина в сторону улицы Кошурникова. С тупика Красина напротив дома № 47 под знак «Стоп» выезжал налево трактор. Не убедившись в безопасности маневра, трактор не пропустил Range Rover, — рассказали в группе «Автоспас».

В результате выяснения обстоятельств ДТП оказалось, что трактор не застрахован, а вот Range Rover Sport застрахован по КАСКО.

В сентябре Range Rover загорелся от вспыхнувшего мусорного контейнера в Центральном районе города. Огонь повредил фару и покрытие задней двери. По версии пожарных, огонь мог вспыхнуть из-за неосторожного обращения с огнем.

В списке самых дорогих автомобилей, купленных в течение первого полугодия 2016 года по версии VN.ru, внедорожник Range Rover 5.0 Ltr V8 S/C Petrol Autobiography стоимостью 9 млн 300 тыс. рублей находится на третьем месте.

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