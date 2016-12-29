Трое человек погибли и пятеро пострадали в ДТП в Усольском районе Приангарья
Полицейские выясняют все обстоятельства аварии.
Полицейские выясняют все обстоятельства аварии.
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства
В ходе предварительной проверки, проведенной инспекторами ГИБДД, установлено, что водитель автомобиля Opel Zafira, следуя со стороны райцентра, при обгоне грузовика выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем Honda Mobilio, который двигался навстречу.
«На месте происшествия работают сотрудники
По результатам проверки будет принято правовое решение.