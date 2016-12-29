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07:48 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Трое человек погибли и пятеро пострадали в ДТП в Усольском районе Приангарья

Полицейские выясняют все обстоятельства аварии.

Источник: IrkutskMedia.ru

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь», между поселками Железнодорожный и Биликтуй Усольского района сегодня утром, 29 декабря. В результате аварии погибли водитель и 26-летняя пассажирка Honda, а также пассажир Opel, личность которого устанавливается. В медицинские учреждения Ангарска с различными травмами доставлены еще пятеро участников ДТП. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В ходе предварительной проверки, проведенной инспекторами ГИБДД, установлено, что водитель автомобиля Opel Zafira, следуя со стороны райцентра, при обгоне грузовика выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем Honda Mobilio, который двигался навстречу.

«На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы полиции, экипажи дорожно-патрульной службы ГИБДД», — отметили в ведомстве.

По результатам проверки будет принято правовое решение.

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