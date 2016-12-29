Новосибирский суд продлил арест главе кемеровского СК, информация опубликована на сайте Центрального районного суда Новосибирска.

«Центральным районным судом г. Новосибирска удовлетворено ходатайство руководителя второго следственного отдела пятого следственного управления (с дислокацией в городе Новосибирск) ГСУ Следственного комитета Российской Федерации о продлении срока содержания под стражей в отношении Калинкина С. Н. Продлен срок содержания под стражей до 13 апреля 2017 года», — говорится в сообщении суда.

Напомним, против главы управления Следственного комитета по Кемеровской области Сергея Калинкина и двух заместителей губернатора региона Алексея Иванова и Александра Данильченко возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве.

Пресс-служба СКР заявила: «Подозреваемые по предварительному сговору вымогали у Антона Цыганкова принадлежащие ему 51% акций АО «Разрез «Инской». Рыночная стоимость этих акций составляет не менее 1 млрд рублей».

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев на экстренной пресс-конференции назвал «абсурдными» обвинения в адрес своих заместителей. Пока глава Кузбассе не собирается увольнять задержанных чиновников из собственной администрации.

«Я считаю, что кто-то очень толково разобрался и грамотно их подставил», — заявил Тулеев.

Расследование уголовного дела продолжается.