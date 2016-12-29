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07:47 (мск), источник: PROUFU.ru

В жуткой аварии погибла семья из Татарстана

Стали известны подробности страшной аварии, которая произошла вчера, 28 декабря, на трассе М-5 в Туймазинском районе Башкирии.

На 1303 км федеральной автодороги Самара-Уфа-Челябинск столкнулись четыре авто: УАЗ, Chevrolet, Scania и Mitsubishi.

Как стало известно, УАЗ выехал на встречную полосу для обгона, в этот момент и произошло столкновение с другими автомобилями. В машине находилась семья из Татарстана: муж с женой и их 13-летний сын — все погибли.

Обстоятельства и подробности аварии уточняются.

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