В жуткой аварии погибла семья из Татарстана
Стали известны подробности страшной аварии, которая произошла вчера, 28 декабря, на трассе М-5 в Туймазинском районе Башкирии.
Стали известны подробности страшной аварии, которая произошла вчера, 28 декабря, на трассе М-5 в Туймазинском районе Башкирии.
На 1303 км федеральной автодороги
Как стало известно, УАЗ выехал на встречную полосу для обгона, в этот момент и произошло столкновение с другими автомобилями. В машине находилась семья из Татарстана: муж с женой и их 13-летний сын — все погибли.
Обстоятельства и подробности аварии уточняются.