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08:17 (мск), источник: dostup1.ru

У челябинских коллекторов, стрелявших по окнам, изъяли 1 кг марихуаны

Мужчины полтора года «трясли» деньги с жителей региона.

Двух коллекторов-вымогателей задержали в Челябинске — у злоумышленников, стрелявших по окнам должников, изъяли килограмм марихуаны, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

За серию вымогательств в Челябинске задержаны двое мужчин 28 и 24 лет. Горожане более полутора лет под видом коллекторского агентства занимались преступной деятельностью. Злоумышленники сняли офис и распределили роли каждого «сотрудника». В распоряжении участников находилась база данных граждан, имеющих задолженности по кредитам. Они многократно звонили людям, настойчиво требуя вернуть деньги, а также приезжали к их жилищам и, используя рогатки и пневматические пистолеты, стреляли по окнам и причиняли вред имуществу заемщиков.

«При проведении обысков в квартирах подозреваемых на территории Челябинска и Трехгорного (ЗАТО) следователями изъяты предметы, имеющие доказательственное значение по делу. В квартире одного из подозреваемых в “запретке” обнаружена и изъята марихуана массой более килограмма», — рассказали в полиции.

В настоящее время установлена причастность задержанных к четырем эпизодам по части 163 УК РФ (вымогательство) и 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков). Одного мужчину заключили под стражу, второго отправили под домашний арест. Расследование продолжается.

Напомним, на днях полицейские задержали еще одну ОПГ коллекторов-вымогателей. Семь человек высказывали угрозы жизни и здоровью граждан, а также причиняли ущерб их имуществу.

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