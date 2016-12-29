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07:55 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае депутата поймали пьяным за рулём в день его избрания

Его лишили водительских прав и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Сотрудники ГИБДД в Бардымском районе задержали нетрезвого депутата за рулём в день его избрания.

Инцидент произошёл 18 сентября в Единый день голосования. Как сообщили в краевой прокуратуре, инспекторы ГИБДД предложили мужчине пройти медосвидетельствование на алкоголь, однако он отказался.

В итоге на этой неделе мировой суд назначил новоиспечённому депутату Совета депутатов Бардымского сельского поселения штраф в 30 тысяч рублей, а также лишил прав на полтора года.

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