Все основные фрагменты разбившегося Ту-154 подняты на поверхность
Обломки находятся на специальной площадке, где специалисты проведут «выкладку» воздушного судна. За время поисков специалисты нашли тела 19 погибших.
Обломки находятся на специальной площадке, где специалисты проведут «выкладку» воздушного судна. За время поисков специалисты нашли тела 19 погибших.
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Спасатели подняли на поверхность все основные фрагменты разбившегося самолета Ту-154; обломки находятся на специальной площадке, где специалисты проведут «выкладку» воздушного судна, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
По его словам, основная фаза поисково-спасательной операции на месте крушения лайнера завершена.
Собеседник агентства отметил, что спасатели нашли тела 19 погибших, 17 из них уже доставлены в Москву для опознания. В лаборатории, где пройдет генетическая экспертиза, также находятся обнаруженные фрагменты тел.
Ту-154, который направлялся в Сирию, разбился в воскресенье утром через несколько минут после вылета из аэропорта Сочи. На борту находились 92 человека.
Источник РИА Новости ранее сообщил, что комиссия по расследованию трагедии изучает все возможные причины крушения, в том числе некачественный ремонт самолета на заводе, проблемы с закрылками и другие технические неполадки на борту, ошибку пилота, теракт, попадание птиц в двигатель. Собеседник агентства отметил, что приоритетной версии пока нет.
Специалисты нашли два черных ящика разбившегося самолета. Третий самописец также найден, но пока его не подняли на поверхность.