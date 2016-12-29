Все основные фрагменты разбившегося Ту-154 подняты на поверхность

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Спасатели подняли на поверхность все основные фрагменты разбившегося самолета Ту-154; обломки находятся на специальной площадке, где специалисты проведут «выкладку» воздушного судна, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

Собеседник агентства отметил, что спасатели нашли тела 19 погибших, 17 из них уже доставлены в Москву для опознания. В лаборатории, где пройдет генетическая экспертиза, также находятся обнаруженные фрагменты тел.

Ту-154, который направлялся в Сирию, разбился в воскресенье утром через несколько минут после вылета из аэропорта Сочи. На борту находились 92 человека.

Источник РИА Новости ранее сообщил, что комиссия по расследованию трагедии изучает все возможные причины крушения, в том числе некачественный ремонт самолета на заводе, проблемы с закрылками и другие технические неполадки на борту, ошибку пилота, теракт, попадание птиц в двигатель. Собеседник агентства отметил, что приоритетной версии пока нет.