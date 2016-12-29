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08:11 (мск), источник: Губерния онлайн

Пострадавшим от взрыва газа в Советской Гавани выплатили компенсации

Самые крупные суммы — по 200 тысяч рублей — перечислили тем, кто в результате взрыва получил травмы.

Источник: Губерния онлайн

Денежные компенсации выплатили пострадавшим от взрыва газа в городе Советская Гавань Хабаровского края. Из региональной казны на эти цели было выделено почти 2 млн рублей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

«Материальную помощь в размере до 10 тысяч рублей получили 22 человека. За частичную утрату имущества до 50 тысяч рублей выплатили 14 жителям. По 100 тысяч рублей за полную утрату имущества перечислили четырем гражданам», — рассказали в комитете по гражданской защите.

Еще 290 тысяч рублей Минсоцзащиты выделило тем пострадавшим, которые относятся к слабозащищенным слоям населения. Людям, которые после ЧП попали в больницу, выплатили по 200 тысяч рублей.

Напомним, что взрыв газа в пятиэтажном жилом доме в Советской Гавани произошел 7 декабря. В одном из подъездов мощный хлопок почти полностью разрушил верхние этажи. Сейчас на месте происшествия ведутся восстановительные работы.

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