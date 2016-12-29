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09:20 (мск), источник: АиФ Волгоград

Следователи установили личность мужчины, спрыгнувшего с моста ГЭС

Следователи установили личность мужчины, спрыгнувшего в Волжском с моста ГЭС в Волгу в среду, 28 декабря.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Наталия Куницкая, им оказался 38-летний директор одного из торговых центров Волжского. «Вероятнее всего, бизнесмен погиб, а его тело унесло течение. По всей видимости, он совершил суицид», — добавила она.

В настоящее время правоохранители проводят проверку. Следователи опрашивают родственников погибшего и очевидцев произошедшего. Выясняется причины и мотивы поступка мужчины.

Напомним, что перед тем, как спрыгнуть с моста, мужчина оставил свою иномарку посреди проезжей части, включив аварийную сигнализацию. Очевидцы сообщают, что он приехал на автомобиле Lexus. Отметим, что брошенная машина стала причиной 3,6-километровой пробки на мосту.

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