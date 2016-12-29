В Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело по факту беременности 12-летней девочки

Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сотрудники полиции выехали в медицинское учреждение.

«У беременной нет вообще никаких документов, и есть опасения, что она может трудно переносить беременность. Поэтому девушку поместили в специализированный гражданский центр для женщин и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Представители ее общины обращались к полиции с просьбой вернуть девушку семье, однако закон есть закон. Собранные по данному факту материалы полиция направила для принятия процессуального решения в региональное СУ СКР», — рассказал Горелых.

Как рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, было возбуждено уголовное дело по ст.131 ч.4 УК РФ «Половое сношение с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста». По его словам, сейчас в рамках дела проводится проверка, устанавливаются обстоятельства инцидента. Кроме этого, будут предприняты меры профилактического характера по выявлению причин и исключению совершения правонарушений в отношении несовершеннолетних.

Как пишет портал Life.ru, мужу 12-летней цыганской девочки 16 лет. Он пояснил журналистам, что пару лет назад у них случилась любовь с первого взгляда, позже они поженились, а через 1,5 года после свадьбы решили завести ребенка. Сейчас он хочет вернуть жену домой, по его словам, супруги созваниваются и не понимают, почему их разлучили. Представители табора заявляют, что у них «такие традиции». «Всех нас замуж выдают маленькими, чтобы не гуляли, не шлялись с мужиками, а сразу жили в семье, с мужем», — пояснили они.