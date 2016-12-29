Уральский водитель ответит в суде за гибель троих человек в дорожной аварии

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Свердловской области, ночью 27 июня 49-летний мужчина, усадив в «Рено Флюенс» шестерых односельчан, повез их из поселка Студенческий в поселок Белореческий. На 4 км дороги водитель заметил двигавшийся навстречу по его полосе автомобиль и выехал на встречную полосу. Пытаясь вернуться на свою сторону трассы, он не справился с управлением перегруженной машиной, съехал в кювет и врезался в дерево.

«Две женщины и мужчина, находившиеся на заднем сидении, скончались на месте аварии. Еще двое мужчин и женщина были доставлены в больницу с тяжелыми травмами. Гражданин, находившийся за рулем, повреждений не получил. Как установила экспертиза, скорость “Рено” составляла порядка 90 км/час», — рассказали в МВД.

Сейчас материалы данного уголовного дела направлены из полиции в суд. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.