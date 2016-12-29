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09:12 (мск), источник: "Российская газета"

Основные работы по поиску обломков Ту-154 завершены

Активная фаза поисков обломков Ту-154 в море близ Сочи завершена.

Источник: РИА "Новости"

На поверхность воды уже подняты практически все основные элементы разбившегося самолета. Об этом сообщили «РГ» в штабе поисковой операции.

В ближайшее время группировка кораблей, которая была задействована в поисковой операции, а также мероприятиях по поднятию частей фюзеляжа, покинет зону, где упал самолет.

Ту-154 потерпел крушение рано утром 25 декабря в море близ берегов Сочи. На борту находились 92 человека.

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