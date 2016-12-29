В калининградской многоэтажке загорелся мусор в шахте дымоудаления
За сутки пожарным МЧС пришлось трижды выезжать на тушение возгораний в зданиях. Об этом сообщает
За сутки пожарным МЧС пришлось трижды выезжать на тушение возгораний в зданиях. Об этом сообщает
В среду в 18.50 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Калининградское шоссе в городе Советске. В деревянной, двухэтажной бане в парной горели перекрытия на площади 8 квадратных метров. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты
В 19.37 на улице Загородной в Калининграде в одноэтажном жилом кирпичном доме с мансардой горела кровля на площади 15 квадратных метров. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты
И в 20.50 на Московском проспекте в Калининграде в двенадцатиэтажном многоквартирном жилом панельном доме в шахте дымоудаления горели бытовые отходы. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты