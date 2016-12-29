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09:15 (мск), источник: Новый Калининград

В калининградской многоэтажке загорелся мусор в шахте дымоудаления

За сутки пожарным МЧС пришлось трижды выезжать на тушение возгораний в зданиях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В среду в 18.50 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Калининградское шоссе в городе Советске. В деревянной, двухэтажной бане в парной горели перекрытия на площади 8 квадратных метров. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательной части ПСЧ-12, составе 7 человек и 2 единиц техники.

В 19.37 на улице Загородной в Калининграде в одноэтажном жилом кирпичном доме с мансардой горела кровля на площади 15 квадратных метров. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательной части СПСЧ в составе 11 человек и 2 единицы техники.

И в 20.50 на Московском проспекте в Калининграде в двенадцатиэтажном многоквартирном жилом панельном доме в шахте дымоудаления горели бытовые отходы. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей СПСЧ и ПСЧ-1 в составе 13 человек и 3 единицы техники.

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