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09:27 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже спасатели эвакуировали 16 жильцов из горящего дома

При пожаре пострадал человек.

Источник: РИА "Воронеж"

Спасатели вечером эвакуировали 16 человек из горящего дома в переулке Ботанический (Коминтерновский район), сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в службе спасения 112 в четверг, 29 декабря. При пожаре пострадал человек, уточнила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пожар произошел накануне в 21:24, потушить его удалось лишь в 22:01. Огонь успел повредить в квартире домашние вещи на площади 5 кв. м. На месте работали шесть пожарных расчетов. К тушению привлекли 18 человек на шести спецмашинах. Причина пожара устанавливается. Корреспондент РИА «Воронеж» уточняет данные о пострадавшем в пресс-службе областного ГУ МЧС.

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