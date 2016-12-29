Источник: третий черный ящик Ту-154 разрушен

«От третьего черного ящика обнаружена пленка, что свидетельствует о его разрушении», — сказал источник.

При этом уточнил, что, хотя пленка бортового самописца деформирована, она подлежит частичной расшифровке.

Вместе с тем состояние двух бортовых самописцев — речевого и основного (параметрического) — удовлетворительное. «Их расшифровка проводится в Москве», — сообщили в силовых структурах.

Катастрофа произошла 25 декабря через две минуты после вылета самолета Ту-154 Министерства обороны России из аэропорта Адлер в 05:25 мск. Погибли 92 человека.

Самолет следовал рейсом из аэропорта Чкаловский на авиабазу российских ВКС Хмеймим в Сирии с дозаправкой в Сочи. На борту находились военнослужащие, представители СМИ, правозащитник Елизавета Глинка (доктор Лиза), а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ.

Обломки самолета были найдены спустя несколько часов в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50−70 метров. Все три черных ящика Ту-154 найдены. Два из них уже доставлены в Москву, идет их расшифровка.