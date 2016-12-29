Жители Эльмаша остались без отопления
В домах по улицам Старых большевиков и Стачек в микрорайоне Эльмаш Екатеринбурга со вчерашнего вечера нет отопления и горячей воды, сообщила Накануне.RU одна из жительниц микрорайона Эльмаш города Екатеринбурга.
В домах по улицам Старых большевиков и Стачек в микрорайоне Эльмаш Екатеринбурга со вчерашнего вечера нет отопления и горячей воды, сообщила Накануне.RU одна из жительниц микрорайона Эльмаш города Екатеринбурга.
«Пришла домой с работы — отопления нет, нет горячей воды, из крана идёт только холодная. С утра ничего не изменилось, кроме того, что в квартире стало невыносимо холодно», — прокомментировала екатеринбурженка.
По информации «Единой теплосетевой компании», отключение домов на Стачек и Старых большевиков от отопления и горячей воды связано с ремонтными работами на теплосетях, проблему планируется устранить к обеду.
За последние два месяца это второй такой случай на Эльмаше. Напомним, что в ноябре текущего года:
Георгий Малания.