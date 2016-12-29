Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Беременных просят не пользоваться косметикой
СМИ узнали, как командир упавшего Ту-154 хотел посадить самолет
Ксения Бородина рассказала о слежке за няней
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Эльвира Набиуллина подвела итоги 2016 года Глава ЦБ рассказала, как российская экономика адаптируется к внешним вызовам
Украинского политолога выгнали за отказ почтить жертв Ту-154
Шаг Савченко вызвал истерику в Киеве - СМИ
Командир, мы падаем: Расшифрован речевой самописец Ту-154 (видео)
15-летняя москвичка пролетела 7 этажей и выжила
Найден мертвым еще один российский дипломат – СМИ
«Месть Москве»: СМИ Британии о катастрофе Ту-154
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
Беременных просят не пользоваться косметикой
Три невероятных сценария конца света — с эпилогом
Отмена детских кресел может стать реальностью
Видео дня: чем опасен автосервис
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
23Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
10«В чем сила, брат?»
12Умер Джордж Майкл
09:07 (мск), источник: Nakanune.ru

Жители Эльмаша остались без отопления

В домах по улицам Старых большевиков и Стачек в микрорайоне Эльмаш Екатеринбурга со вчерашнего вечера нет отопления и горячей воды, сообщила Накануне.RU одна из жительниц микрорайона Эльмаш города Екатеринбурга.

«Пришла домой с работы — отопления нет, нет горячей воды, из крана идёт только холодная. С утра ничего не изменилось, кроме того, что в квартире стало невыносимо холодно», — прокомментировала екатеринбурженка.

По информации «Единой теплосетевой компании», отключение домов на Стачек и Старых большевиков от отопления и горячей воды связано с ремонтными работами на теплосетях, проблему планируется устранить к обеду.

За последние два месяца это второй такой случай на Эльмаше. Напомним, что в ноябре текущего года: из-за прорыва теплотрассы без отопления остались несколько десятков жилых домов, школы и детсады одного из северных микрорайонов Екатеринбурга. На той же неделе в соседнем микрорайоне — Уралмаш — случился энергетический коллапс: из-за резкого похолодания, вызвавшего обрыв грозотроса, были отключены линии электропередач.

Георгий Малания.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Ахримеев покинул пост - его сменил генерал-майор из Томской области. Чем известны силовики-"чекисты"?
Трамп ответил на призывы ввести новые санкции против РФ
Россия, Турция и Иран планируют разделить Сирию на зоны влияния
Основные фрагменты разбившегося Ту-154 подняты на поверхность
Энергетики намерены обесточить космодром Восточный из-за долга
СМИ: Две российские биатлонистки отстранены от соревнований
Умерла мать скончавшейся накануне актрисы Кэрри Фишер
Минздрав рассказал, с какими видами рака борется новый препарат
Спорт
Ковалев vs Уорд, Лебедев vs Гассиев и другие лучшие бои года Уходящий год был не совсем удачным для российских боксеров. Александр Поветкин — в допинговом скандале, впервые в карьере проиграли Чудинов, Ковалев и Трояновский
Авто
Новые маршрутки «Газель»: продажи стартовали Группа ГАЗ начала общероссийские продажи цельнометаллических микроавтобусов «Газель-Next»
Hi-Tech
Тепловизор показал, как греются современные флагманы Эксперты сравнили уровень нагрева смартфонов, которые находятся на зарядке и при этом ими продолжают пользоваться. Какое из топовых устройств оказалось самым горячим?
Кино
Козловский, Ходченкова, Собчак и Виторган на премьере «Викинга» Специальный закрытый показ одного из самых громких российских проектов этого года состоялся при участии звезд и руководства «Первого канала»
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Застройщики не успевают сдавать объекты в срок
Названы города с самым дорогим арендным жильем
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Ирина Терещенко: «Мамы боятся АКДС и БЦЖ» Прививать или не прививать — вот в чем вопрос/ А если прививать, то от чего? Перед нашими мамами и бабушками такая дилемма не стояла. В советские времена всем детям делали одни и те же прививки.
Попмеханика
Восковая депиляция в видеосъёмке 28 тысяч кадров в секунду
10 последствий вымирания пчёл
Разрушенный землетрясением старинный город, снятый дроном
Яд кораллового полоза вызывает мучительную смерть
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь