Жители Эльмаша остались без отопления

«Пришла домой с работы — отопления нет, нет горячей воды, из крана идёт только холодная. С утра ничего не изменилось, кроме того, что в квартире стало невыносимо холодно», — прокомментировала екатеринбурженка.

По информации «Единой теплосетевой компании», отключение домов на Стачек и Старых большевиков от отопления и горячей воды связано с ремонтными работами на теплосетях, проблему планируется устранить к обеду.

За последние два месяца это второй такой случай на Эльмаше. Напомним, что в ноябре текущего года: из-за прорыва теплотрассы без отопления остались несколько десятков жилых домов, школы и детсады одного из северных микрорайонов Екатеринбурга. На той же неделе в соседнем микрорайоне — Уралмаш — случился энергетический коллапс: из-за резкого похолодания, вызвавшего обрыв грозотроса, были отключены линии электропередач.

Георгий Малания.