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09:34 (мск), источник: АиФ Казань

В Татарстане спасли из-под снежной лавины подростка

Спасатели вытащили подростка, на которого сошла снежная лавина, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Происшествие произошло вечером 28 декабря в поселке Комсомолец Тукаевского района. 14-летний мальчик скатился с горки и упал в овраг глубиной 6 метров. Следом за ним сошла снежная лавина. На поиски подростка бросились жители поселка и спасатели. Затем собака кинологов показала место, где может находиться человек. С глубины 1 метра спасатели вытащили ребёнка, заваленного снегом. Мальчик находился в сознании. С диагнозом переохлождение его госпитализировали в больницу.

Отметим, что в 2008 году в Бугульме и Мензелинском районе республики под снежными лавинами погибли пятеро детей.

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