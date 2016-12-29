В Новосибирске нашли крупную партию «синтетики»
Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.
Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области задержали мужчину, которого подозревают в сбыте крупной партии синтетических наркотиков. Об этом сообщили в
Полицейские выяснили, что ранее не судимый 32-летний житель Новосибирска продавал наркотики бесконтактным способом при помощи
В результате спецоперации оперативники УНК при помощи спецназа полиции сбытчика задержали в Калининском районе Новосибирска. В автомобиле подозреваемого на заднем сиденье полицейские нашли и изъяли два полимерных свертка с порошком и веществом в виде комков формы светлого цвета. По результатам проведенной экспертизы было доказано, что это синтетический наркотик.
Общая масса составила 1,5 кг, а это более 10 000 разовых доз. Приблизительная стоимость дурмана оценивается в 1 000 000 рублей.
По данному факту следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.