В Новосибирске нашли крупную партию «синтетики»

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области задержали мужчину, которого подозревают в сбыте крупной партии синтетических наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Полицейские выяснили, что ранее не судимый 32-летний житель Новосибирска продавал наркотики бесконтактным способом при помощи тайников-закладок.

В результате спецоперации оперативники УНК при помощи спецназа полиции сбытчика задержали в Калининском районе Новосибирска. В автомобиле подозреваемого на заднем сиденье полицейские нашли и изъяли два полимерных свертка с порошком и веществом в виде комков формы светлого цвета. По результатам проведенной экспертизы было доказано, что это синтетический наркотик.

Общая масса составила 1,5 кг, а это более 10 000 разовых доз. Приблизительная стоимость дурмана оценивается в 1 000 000 рублей.

По данному факту следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.