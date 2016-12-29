Третий черный ящик Ту-154 пока не нашли, сообщил источник

«Спасателям пока не удалось обнаружить третий бортовой самописец Ту-154», — сказал собеседник агентства.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

Прояснить причины случившегося должны помочь «черные ящики»: один из них уже доставлен в ЦНИИ Минобороны. При этом ФСБ РФ выяснила, что взлетная скорость самолета была штатной для судов данного типа. К поисковой операции на месте крушения привлечены десятки судов, вертолеты и беспилотники, а также глубоководные аппараты.

В среду в Минобороны России сообщили, что обнаружен и поднят со дна второй бортовой самописец самолета Ту-154, потерпевшего крушение в Черном море.