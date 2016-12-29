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09:42 (мск), источник: Интерфакс

Срок ареста хабаровским живодеркам продлен

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU — Центральный районный суд Хабаровска оставил под арестом двух девушек, обвиняемых в жестоких расправах над животными, сообщили агентству «Интерфакс» в суде.

«Обеим продлили срок пребывания под стражей до 19 февраля», — сказал представитель суда.

Ранее сообщалось, что арест девушек в ноябре санкционировал Индустриальный районный суд Хабаровска. Адвокаты после этого подавали апелляционные жалобы, однако из-под ареста обвиняемых не отпустили.

Две несовершеннолетние в Хабаровске разместили в интернете материалы с расправами над собаками и кошками. По версии следствия, все истязания происходили в заброшенном здании, где позднее были обнаружены части тел 15 животных.

Девушкам предъявлены обвинения в жестоком обращении с животными (ч.2 ст. 245 УК РФ), а также по ряду других статей, в числе которых ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой), ч.1 ст. 148 УК РФ (оскорбления религиозных чувств верующих), ч.1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды). Девушек и их подельника также проверяют на предмет возможного участия в религиозных организациях деструктивного характера.

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