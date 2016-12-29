Срок ареста хабаровским живодеркам продлен

«Обеим продлили срок пребывания под стражей до 19 февраля», — сказал представитель суда.

Ранее сообщалось, что арест девушек в ноябре санкционировал Индустриальный районный суд Хабаровска. Адвокаты после этого подавали апелляционные жалобы, однако из-под ареста обвиняемых не отпустили.

Две несовершеннолетние в Хабаровске разместили в интернете материалы с расправами над собаками и кошками. По версии следствия, все истязания происходили в заброшенном здании, где позднее были обнаружены части тел 15 животных.

Девушкам предъявлены обвинения в жестоком обращении с животными (ч.2 ст. 245 УК РФ), а также по ряду других статей, в числе которых ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой), ч.1 ст. 148 УК РФ (оскорбления религиозных чувств верующих), ч.1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды). Девушек и их подельника также проверяют на предмет возможного участия в религиозных организациях деструктивного характера.