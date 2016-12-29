Ночью на трассе Серов-Ивдель сгорел легковой автомобиль

На площади 4 кв. м. полыхал салон отечественного автомобиля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Инцидент произошел на 14 км. указанной автодороги. В тушении пожара были задействованы 2 ед. техники и 8 человек личного состава. В 01:06 огонь был локализован, в 01:07 открытое горение ликвидировали, полностью пожар потушили в 01:12.

В результате инцидента никто не пострадал. В дежурную часть обратился сам владелец автомобиля. Согласно предварительным данным, пожар начался в результате короткого замыкания в моторном отсеке.

Напомним, в начале недели две иномарки сгорели на ул. Технической в Екатеринбурге. До этого на ул. Агрономической и Тбилисском бульваре в уральской столице сгорели «Ниссан» и БМВ. Еще раньше в Пионерском поселке сгорел автомобиль «Форд».