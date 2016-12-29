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09:42 (мск), источник: Nakanune.ru

Ночью на трассе Серов-Ивдель сгорел легковой автомобиль

Минувшей ночью на трассе между Серовом и Ивделем сгорела машина «ВАЗ-21093». Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 00:56 по местному времени.

На площади 4 кв. м. полыхал салон отечественного автомобиля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Инцидент произошел на 14 км. указанной автодороги. В тушении пожара были задействованы 2 ед. техники и 8 человек личного состава. В 01:06 огонь был локализован, в 01:07 открытое горение ликвидировали, полностью пожар потушили в 01:12.

В результате инцидента никто не пострадал. В дежурную часть обратился сам владелец автомобиля. Согласно предварительным данным, пожар начался в результате короткого замыкания в моторном отсеке.

Напомним, в начале недели две иномарки сгорели на ул. Технической в Екатеринбурге. До этого на ул. Агрономической и Тбилисском бульваре в уральской столице сгорели «Ниссан» и БМВ. Еще раньше в Пионерском поселке сгорел автомобиль «Форд».

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