Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия поставила мировой рекорд падения цен на жилье
От новогоднего переедания можно умереть
Появилось опровержение информации, касающейся упавшего Ту-154
Сын Евгения Плющенко дебютировал в шоу отца (видео)
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Теракт на рождественской ярмарке: хронология событий Die Welt: исполнитель теракта в Берлине все еще на свободе и вооружен
Ирина Терещенко: «Мамы боятся АКДС и БЦЖ»
Ксения Бородина рассказала о слежке за няней
Командир, мы падаем: Расшифрован речевой самописец Ту-154 (видео)
15-летняя москвичка пролетела 7 этажей и выжила
Перед падением Ту-154 сделал маневр на скорости 500 км/час – СМИ
Найден мертвым еще один российский дипломат – СМИ
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
От новогоднего переедания можно умереть
Психологи рассказали, как пережить новогодние ссоры
Отмена детских кресел может стать реальностью
Видео дня: чем опасен автосервис
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
23Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
10«В чем сила, брат?»
12Умер Джордж Майкл
09:43 (мск), источник: dostup1.ru

Двое взрослых и ребенок пострадали в результате утечки газа под Еткулем

В частном доме в Еманжелинке загорелся баллон, внесенный хозяином с улицы.

В Еткульском районе (Челябинская область) устанавливаются обстоятельства пожара, в котором пострадали три человека, в том числе ребенок, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Главка МВД.

Вечером в среду, 28 декабря, в дежурную часть полиции от сотрудника Еткульской центральной районной больницы поступило сообщение о том, что в одном из частных домов в селе Еманжелинка произошло возгорание баллона с бытовым газом, есть пострадавшие.

«На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и других экстренных служб. Было установлено, что хозяин дома с улицы занес в дом пятилитровый баллон с бытовым газом. В результате утечки газа возник пожар», — говорится в сообщении.

Пострадали трое — мужчина 1956 года рождения, женщина 1960 года рождения и 13-летний ребенок были госпитализированы с термическими ожогами 2−3 степени тяжести.

В настоящее время полицейскими проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Член банды мошенников осужден за обман пенсионеров на 70 тыс. рублей
Трамп ответил на призывы ввести новые санкции против РФ
Россия, Турция и Иран планируют разделить Сирию на зоны влияния
Основные фрагменты разбившегося Ту-154 подняты на поверхность
Энергетики намерены обесточить космодром Восточный из-за долга
СМИ: Две российские биатлонистки отстранены от соревнований
Умерла мать скончавшейся накануне актрисы Кэрри Фишер
Минздрав рассказал, с какими видами рака борется новый препарат
Спорт
Ковалев vs Уорд, Лебедев vs Гассиев и другие лучшие бои года Уходящий год был не совсем удачным для российских боксеров. Александр Поветкин — в допинговом скандале, впервые в карьере проиграли Чудинов, Ковалев и Трояновский
Авто
Новые маршрутки «Газель»: продажи стартовали Группа ГАЗ начала общероссийские продажи цельнометаллических микроавтобусов «Газель-Next»
Hi-Tech
Тепловизор показал, как греются современные флагманы Эксперты сравнили уровень нагрева смартфонов, которые находятся на зарядке и при этом ими продолжают пользоваться. Какое из топовых устройств оказалось самым горячим?
Кино
Козловский, Ходченкова, Собчак и Виторган на премьере «Викинга» Специальный закрытый показ одного из самых громких российских проектов этого года состоялся при участии звезд и руководства «Первого канала»
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
По всей стране стартовали акции для покупателей жилья
Застройщики не успевают сдавать объекты в срок
Объединение Петербурга и Ленобласти не состоится
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Ирина Терещенко: «Мамы боятся АКДС и БЦЖ» Прививать или не прививать — вот в чем вопрос/ А если прививать, то от чего? Перед нашими мамами и бабушками такая дилемма не стояла. В советские времена всем детям делали одни и те же прививки.
Все о ремонте
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Как без усилий подготовить дом к Новому году
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь