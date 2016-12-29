Двое взрослых и ребенок пострадали в результате утечки газа под Еткулем

В Еткульском районе (Челябинская область) устанавливаются обстоятельства пожара, в котором пострадали три человека, в том числе ребенок, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Главка МВД.



Вечером в среду, 28 декабря, в дежурную часть полиции от сотрудника Еткульской центральной районной больницы поступило сообщение о том, что в одном из частных домов в селе Еманжелинка произошло возгорание баллона с бытовым газом, есть пострадавшие.

«На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и других экстренных служб. Было установлено, что хозяин дома с улицы занес в дом пятилитровый баллон с бытовым газом. В результате утечки газа возник пожар», — говорится в сообщении.

Пострадали трое — мужчина 1956 года рождения, женщина 1960 года рождения и 13-летний ребенок были госпитализированы с термическими ожогами 2−3 степени тяжести.

В настоящее время полицейскими проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.