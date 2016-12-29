19-летнюю автомобилистку из Очера судят за повторное вождение в нетрезвом виде

После задержания в июне девушку доставили в полицию. Там выяснилось, что в предыдущем месяце автомобилистку уже привлекали к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде и без соответствующих документов. За это суд назначил ей наказание в виде десяти суток ареста, но автомобилистка вновь нарушила ПДД и села за руль в состоянии алкогольного опьянения.



На этот раз против нее возбудили уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». В настоящее время материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.