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09:44 (мск), источник: Новости Перми

19-летнюю автомобилистку из Очера судят за повторное вождение в нетрезвом виде

В июне 2016 года сотрудники ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ-21120 под управлением 19-летней девушки. Оказалось, она пьяна и уже привлекалась к ответственности за такую езду.

После задержания в июне девушку доставили в полицию. Там выяснилось, что в предыдущем месяце автомобилистку уже привлекали к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде и без соответствующих документов. За это суд назначил ей наказание в виде десяти суток ареста, но автомобилистка вновь нарушила ПДД и села за руль в состоянии алкогольного опьянения.

На этот раз против нее возбудили уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». В настоящее время материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

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