Специалисты перестали вести учет обломков упавшего Ту-154

«Все основные обломки Ту-154, в том числе все крупные детали и агрегаты, обнаружены и находятся на поверхности», — сказал собеседник агентства, добавив, что учет «обломков самолета больше не осуществляется».

Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что основная фаза поисково-спасательной операции завершена.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.