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09:50 (мск), источник: РИА Новости

Специалисты перестали вести учет обломков упавшего Ту-154

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Специалисты на месте крушения Ту-154 в Черном море больше не ведут учет обломков самолета, все основные крупные детали и агрегаты воздушного судна уже подняты на поверхность, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

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«Все основные обломки Ту-154, в том числе все крупные детали и агрегаты, обнаружены и находятся на поверхности», — сказал собеседник агентства, добавив, что учет «обломков самолета больше не осуществляется».

Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что основная фаза поисково-спасательной операции завершена.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

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