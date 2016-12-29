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09:56 (мск), источник: Uralpress.ru

Дятлов-младший избежал ответственности за снос исторического здания

Владимир Дятлов-младший, сын бывшего вице-губернатора Челябинской области, избежал ответственности за снос исторического здания. Центральный районный суд Челябинска прекратил дело за истечением срока давности.

Источник: Uralpress.ru

Об этом корреспонденту «Урал-пресс-информ» рассказал прокурор Центрального района города Виктор Зеленкин. «Владимир Дятлов подал в суд ходатайство о прекращении дела за истечением срока давности уголовного преследования. Сторона гособвинения не возражала, так как сроки действительно прошли. Уголовное дело прекращено», — пояснил Виктор Леонидович.

Ранее агентство «Урал-пресс-информ» уже сообщало о том, что Дятлов-младший обвинялся в уничтожении объектов культурного наследия. По версии следствия, Дятлов, являясь директором Уральского НИИ абразивов и шлифования, в собственности которого находился взятый под охрану государства объект культурного наследия неоднократно получал от министерства культуры Челябинской области уведомления с требованием обеспечить сохранность здания, являвшегося памятником архитектуры конца XIX — начала XX века. Этот каменный дом был построен в 1903 году и известен как торговый дом братьев Яушевых.

Однако Дятлов не прислушался к требованиям министерства культуры и с середины апреля по начало мая 2014 года заключил договор подряда на выполнение работ по сносу здания. Подрядная организация демонтировала часть здания, что привело к уничтожению его исторической конструкции и полной утрате целостности как единого монумента, представляющего историческую и культурную ценность, поддерживающего стилевое единство исторической части города.

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