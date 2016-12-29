Дятлов-младший избежал ответственности за снос исторического здания
Владимир
Владимир
Об этом корреспонденту «Урал-пресс-информ» рассказал прокурор Центрального района города Виктор Зеленкин. «Владимир Дятлов подал в суд ходатайство о прекращении дела за истечением срока давности уголовного преследования. Сторона гособвинения не возражала, так как сроки действительно прошли. Уголовное дело прекращено», — пояснил Виктор Леонидович.
Ранее агентство «Урал-пресс-информ» уже сообщало о том, что
Однако Дятлов не прислушался к требованиям министерства культуры и с середины апреля по начало мая 2014 года заключил договор подряда на выполнение работ по сносу здания. Подрядная организация демонтировала часть здания, что привело к уничтожению его исторической конструкции и полной утрате целостности как единого монумента, представляющего историческую и культурную ценность, поддерживающего стилевое единство исторической части города.