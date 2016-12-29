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10:46 (мск), источник: ЮГА.ру

На Кубани директор предприятия уклонился от уплаты налогов на 48,5 млн рублей

В Краснодарском крае возбудили уголовное дело в отношении экс-директора предприятия, уклонившегося от уплаты налогов.

Источник: Юга.ру

По версии следствия, директор ООО «Александровское» предоставил в налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость за 1 квартал 2012 года с ложными сведениями. Он уклонился от уплаты налогов, превысившей 48,5 млн рублей, сообщает пресс-служба СК РФ.

Организация проходит процедуру банкротства. Расследование продолжается.

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