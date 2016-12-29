На Кубани директор предприятия уклонился от уплаты налогов на 48,5 млн рублей
В Краснодарском крае возбудили уголовное дело в отношении
В Краснодарском крае возбудили уголовное дело в отношении
По версии следствия, директор ООО «Александровское» предоставил в налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость за 1 квартал 2012 года с ложными сведениями. Он уклонился от уплаты налогов, превысившей 48,5 млн рублей, сообщает
Организация проходит процедуру банкротства. Расследование продолжается.