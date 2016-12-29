21 рейс задержан в аэропорту Алматы

По состоянию на утро 29 декабря задержаны следующие рейсы: 1) SU1947 Алматы-Москва. Позднее прибытие самолета. «Аэрофлот»; 2) KC971 Алматы-Шымкент. Неявка зарегистрированного пассажира. «Эйр Астана»; 3) КС131 Алматы-Душанбе. Метеоусловия в Душанбе (туман).
«Эйр Астана»; 4) IQ377 Алматы-Шымкент. Позднее прибытие экипажа. «Казак Эйр»; 5) DV713 Алматы-Астана.
Позднее прибытие самолета. «СКАТ»; 6) КС127 Алматы-Ташкент. Метеоусловия в Ташкенте (туман). «Эйр Астана»; 7) PS538 Алматы-Киев. Позднее прибытие самолета. «Международные авиалинии Украины»; 8) КС621 Алматы-Астана-Франкфурт.
Вина авиакомпании. «Эйр Астана»; 9) DV5078 Алматы-Гоа. Позднее прибытие самолета.
«СКАТ»; 10) SZ216 Алматы-Душанбе. Позднее прибытие самолета. «Сомон Эйр»; 11) DV733 Алматы-Астана. Позднее прибытие самолета. «СКАТ»; 12) G9 254 Алматы-Шарджа.
Позднее прибытие самолета. «Эйр Арабия»; 13) FZ736 Алматы-Дубай. Позднее прибытие самолета. «Флайдубай»; 14) КС911 Алматы-Стамбул. Позднее прибытие самолета.
«Эйр Астана»; 15) КС311 Алматы-Караганда. Плановое техническое обслуживание (поздняя выдача ВС). «Эйр Астана»; 16) Z9 2025 Алматы-Актау. Позднее прибытие самолета. «Бек Эйр»; 17) КС859 Алматы-Актау.
Позднее прибытие самолета. «Эйр Астана»; 18) Z9 2115 Алматы-Атырау. Позднее прибытие самолета.
«Бек Эйр»; 19) КС909 Алматы-Сеул. Нехватка запланированных резервных самолетов. «Эйр Астана»; 20) КС931 Алматы-Бангкок. Оказание мед.
помощи пассажиру. «Эйр Астана»; 21) ZXA521 Алматы-Балхаш. Перенесен на 29/12 по метеоусловиям в аэропорту назначения.
«Жетісу». Также отменен рейс Франкфурт — Астана — Алматы — Франкфурт.