Главу управляющей компании порта Усть-Луга арестовали на 25 суток

Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на представителя канцелярии Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга, Израйлит заключен под стражу до 21 января. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК России («Мошенничество в особо крупном размере»).

Ранее стало известно о том, что в офисе управляющей компании порта Усть-Луга провела обыски ФСБ. По данным издания «Фонтанка», правоохранительные органы заподозрили ее руководителя в хищении 1,5 млрд руб., выделенных на порт. По версии следствия, указывает издание, деньги были отправлены в офшоры через подставные фирмы. ​

По словам собеседника РБК в таможенных кругах, комментировавшего обыски в «Усть-Луге», речь шла о проверке, которая проводилась на северо-западном направлении. Оперативников ФСБ интересовали потоки контрабанды, отметил источник.

Порт Усть-Луга — один из основных портов Санкт-Петербурга. Он находится в Лужской губе Финского залива вблизи поселка Усть-Луга. Мощность этого порта составляет 180 млн т различных грузов в год.



«Компания Усть-Луга» создана в 1992 году для реализации проекта строительства на Балтике торгового порта Усть-Луга. Компания является инициатором и девелопером проекта «Комплексное развитие морского торгового порта Усть-Луга и прилегающей территории», включенного в перечень приоритетных инвестиционных проектов Северо-западного федерального округа, утвержденный постановлением правительства от 07.02.2012 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», 23,06% «Компании Усть-Луга» принадлежит зарегистрированной в Лихтенштейне Investport Holding Establishment, 20,99% — Ленинградскому областному комитету по управлению государственным имуществом.