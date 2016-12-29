Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Три невероятных сценария конца света — с эпилогом
Предупреждение, которое Лавров вынес Керри по телефону
Родители московских школьников добились отмены уроков православия
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
Песков рассказал, как Путин проведет новогодние каникулыУ президента не бывает полноценных выходных, и в дни новогодних каникул у него будут телефонные звонки
С какого возраста ребенок может гулять один?
Родители московских школьников добились отмены уроков православия
Селфи итальянок в России: четыре туристки замерзли, делая фото
Командир, мы падаем: расшифрован самописец Ту-154
"Громадное PR-фиаско": эксперт о крушении Ту-154
"Черный ящик" Ту-154: СМИ о разговоре пилотов
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно
Жизнь наизнанку: вылечить рак четвертой стадии
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
12Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
12Умер Джордж Майкл
10Общероссийская елка в Кремле
9Cкончалась Кэрри Фишер
10:52 (мск), источник: РБК

Главу управляющей компании порта Усть-Луга арестовали на 25 суток

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал председателя совета директоров «Компания Усть-Луга» Валерия Израйлита.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на представителя канцелярии Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга, Израйлит заключен под стражу до 21 января. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК России («Мошенничество в особо крупном размере»).

Ранее стало известно о том, что в офисе управляющей компании порта Усть-Луга провела обыски ФСБ. По данным издания «Фонтанка», правоохранительные органы заподозрили ее руководителя в хищении 1,5 млрд руб., выделенных на порт. По версии следствия, указывает издание, деньги были отправлены в офшоры через подставные фирмы. ​

По словам собеседника РБК в таможенных кругах, комментировавшего обыски в «Усть-Луге», речь шла о проверке, которая проводилась на северо-западном направлении. Оперативников ФСБ интересовали потоки контрабанды, отметил источник.

Читайте также
Титов назвал самые некоррупционные ведомства России

Порт Усть-Луга — один из основных портов Санкт-Петербурга. Он находится в Лужской губе Финского залива вблизи поселка Усть-Луга. Мощность этого порта составляет 180 млн т различных грузов в год.

«Компания Усть-Луга» создана в 1992 году для реализации проекта строительства на Балтике торгового порта Усть-Луга. Компания является инициатором и девелопером проекта «Комплексное развитие морского торгового порта Усть-Луга и прилегающей территории», включенного в перечень приоритетных инвестиционных проектов Северо-западного федерального округа, утвержденный постановлением правительства от 07.02.2012 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», 23,06% «Компании Усть-Луга» принадлежит зарегистрированной в Лихтенштейне Investport Holding Establishment, 20,99% — Ленинградскому областному комитету по управлению государственным имуществом.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
"Командир, падаем!": СМИ изучили переговоры пилотов Ту-154
Трамп ответил на призывы ввести новые санкции против РФ
Россия, Турция и Иран планируют разделить Сирию на зоны влияния
Основные фрагменты разбившегося Ту-154 подняты на поверхность
Топилин рассказал о налоговых каникулах для самозанятых граждан
Умерла мать скончавшейся накануне актрисы Кэрри Фишер
Минздрав рассказал, с какими видами рака борется новый препарат
Спорт
Ковалев vs Уорд, Лебедев vs Гассиев и другие лучшие бои года Уходящий год был не совсем удачным для российских боксеров. Александр Поветкин — в допинговом скандале, впервые в карьере проиграли Чудинов, Ковалев и Трояновский
Авто
2016 год: главные изменения для водителей Этот год внес много нового в жизнь водителей. Вспоминаем самое главное
Hi-Tech
Тепловизор показал, как греются современные флагманы Эксперты сравнили уровень нагрева смартфонов, которые находятся на зарядке, и при этом ими продолжают пользоваться. Какое из топовых устройств оказалось самым горячим?
Кино
Козловский, Ходченкова, Собчак и Виторган на премьере «Викинга» Специальный закрытый показ одного из самых громких российских проектов этого года состоялся при участии звезд и руководства «Первого канала»
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Застройщики не успевают сдавать объекты в срок
Названы города с самым дорогим арендным жильем
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Ирина Терещенко: «Мамы боятся АКДС и БЦЖ» Прививать или не прививать — вот в чем вопрос/ А если прививать, то от чего? Перед нашими мамами и бабушками такая дилемма не стояла. В советские времена всем детям делали одни и те же прививки.
Все о ремонте
Как сделать альтернативную новогоднюю ёлку: 20 сказочных примеров
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Новогодний декор дома и участка
Идеи праздничного декора из любимых кинофильмов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь