Главу управляющей компании порта Усть-Луга арестовали на 25 суток
Дзержинский районный суд
Дзержинский районный суд
Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на представителя канцелярии Дзержинского районного суда
Ранее стало известно о том, что в офисе управляющей компании порта Усть-Луга провела обыски ФСБ. По данным издания «Фонтанка», правоохранительные органы заподозрили ее руководителя в хищении 1,5 млрд руб., выделенных на порт. По версии следствия, указывает издание, деньги были отправлены в офшоры через подставные фирмы.
По словам собеседника РБК в таможенных кругах, комментировавшего обыски в «Усть-Луге», речь шла о проверке, которая проводилась на
Порт
«Компания Усть-Луга» создана в 1992 году для реализации проекта строительства на Балтике торгового порта
По данным «СПАРК-Интерфакс», 23,06% «Компании Усть-Луга» принадлежит зарегистрированной в Лихтенштейне Investport Holding Establishment, 20,99% — Ленинградскому областному комитету по управлению государственным имуществом.