Многомиллионную контрабанду нашли в Приморье

«Пограничники обнаружили огромное количество запрещенных к добыче исчезающих и редких объектов фауны в одной из грузовых автомашин, следовавших из России в КНР. Убрав утеплитель между внутренней и внешней обшивкой потолка, задержанные аккуратно заполнили образовавшуюся полость ценными дериватами. Такого разнообразия контрабанды не припомнят даже бывалые сотрудники пункта пропуска. Так, одного только сушеного трепанга в тайнике было обнаружено свыше 550 мешков. В них пограничники насчитали более 335 тысяч особей «морского огурца», — говорится в сообщении Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю.

Помимо голотурии, общий вес которой превысил 750 килограмм, в схроне было обнаружено более одной тысячи рогов краснокнижного сайгака, 240 бивней моржей, около 300 клыков и более 100 когтей различных диких зверей, порядка 40 желчных пузырей животного происхождения и более одного килограмма пантов.

Изъятый ценный груз, который пользуется повышенным спросом в восточной нетрадиционной медицине, был передан экспертам для определения видов животных и суммы нанесенного ущерба.

«На сегодня уже известна сумма ущерба, нанесенного государству незаконной добычей трепанга и уничтожением сайгаков. Только рога парнокопытных, занесенных в Красную Книгу Российской Федерации, оценены в 45 миллионов рублей, трепанг — 28 миллионов. Проводится разбирательство», — говорится в сообщении.