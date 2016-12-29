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10:59 (мск), источник: РИА Крым

Выехавшая на встречную полосу фура врезалась в ВАЗ: один человек погиб, двое в больнице

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек — РИА Новости (Крым). Смертельная авария произошла накануне утром в Ленинском районе на трассе Феодосия-Керчь. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Республике Крым, выехавшая на встречную полосу фура врезалась в ВАЗ.

«56-летний водитель автомобиля МАН 19422 с прицепом, двигаясь со стороны Феодосии в направлении Керчи, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2106 под управлением 39-летнего водителя. При ДТП водитель ВАЗ смертельно травмирован», — рассказали в ГИБДД.

ДТП на трассе Феодосия-Керчь

В аварии также пострадали пассажиры автомобиля ВАЗ2106. У 48-летнего пассажира диагностировали закрытый поясничный перелом позвоночника, ссадины и ушибы, у 46-летний пассажир — перелом ребер, ссадины и ушибы.

По информации ГИБДД по Республике Крым, в минувшие сутки произошли еще два ДТП с участием грузовых автомобилей. Всего в среду на территории Крыма зафиксировано 9 аварий, в которых два человека погибли и 10 получили травмы.

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